Sivasspor'da Başakşehir mesaisi

Süper Lig'in 40. hafta maçında sahasında Başakşehir ile karşılaşacak Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar son bölümde ise çabukluk çalışması ile yarım saha çift kale maç yaptı.

Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanın ardından mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Sivasspor ile Medipol Başakşehir cumartesi günü saat 20.30'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.