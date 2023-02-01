Sivasspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı

Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta maçında Beşiktaş ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı.

Ligde dün deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşan ve rakibini 3-0 mağlup eden Sivasspor, ara vermeden Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman pas-şut çalışmalarıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Alanyaspor karşısında 90 dakika forma giyen sporcular ise yenileme çalışması yaptı.

Sakatlıkları bulunan Murat Paluli ve Clinton N'jie ise fizyoterapist Fatih Aydın yönetiminde bireysel çalışmalara başladı. Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Beşiktaş cumartesi günü saat 16.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.