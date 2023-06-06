Sivasspor'da Caner Osmanpaşa ligdeki 2. golünü attı

DG Sivassporlu futbolcu Caner Osmanpaa, Kayserispor ile oynanan müsabakada attığı golle bu sezonki gol sayısını 2'ye yükseltti.

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında sahasında Kayserispor ile sahasında karşılaşan Sivasspor'da takımın 1 golü Caner Osmanpaşa'dan geldi. Maçın 10. dakikasında ceza sahasında topla buluşan Osmanpaşa, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Deneyimli oyuncu golün ardından büyük sevinç yaşadı.

35 yaşındaki futbolcu bu sezonki gol sayısını da 2'ye çıkardı. Osmanpaşa bu sezon Sivasspor'da 35 maça çıktı. 3 kez sarı kartla cezalandırılan Osmanpaşa, 2 bin 875 dakika sahada kaldı.