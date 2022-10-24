Sivasspor'da CFR Cluj hazırlıkları başladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde CFR Cluj ile karşılaşacak DG Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'de cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşan Sivasspor, 1 günlük iznin ardından UEFA Avrupa Konferans Ligi G grubu 5. hafta maçında sahasında CFR Cluj ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Sivasspor ile CFR Cluj 27 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.