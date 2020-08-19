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Sivasspor'da Claudemir sağlık kontrolünden geçti

DG Sivasspor’un orta saha oyuncusu Claudemir’e sağlık kontrolü yapıldı.

DG Sivasspor'un orta saha oyuncusu Claudemir'e sağlık kontrolü yapıldı.


Süper Lig takımlarından Sivasspor'da yeni sezon öncesi sağlık kontrolleri sürüyor. Bu kapsamda futbolcu Claudemir, Ankara'da sağlık kontrolünden geçti.


Detaylı kan tetkikleri yapılan sporcu; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolü, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.


32 yaşındaki futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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