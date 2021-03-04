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Sivasspor'da Claudemir şoku! 2 hafta yok

DG Sivasspor Kulübü, Brezilyalı orta saha oyuncusu Claudemir’in sol adalesinde yırtık tespit edildiğini ve 2 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

DG Sivasspor Kulübü, Brezilyalı orta saha oyuncusu Claudemir'in sol adalesinde yırtık tespit edildiğini ve 2 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.


Sivasspor Kulüp Doktoru Burak Ayyıldız, futbolcu Claudemir'in sağlık durumu hakkında resmi internet sitesine açıklamada bulundu.


Ayyıldız, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:


“Süper Lig'in 28. hafta maçında çarşamba günü sahamızda oynadığımız Atakaş Hatayspor maçında sol alt adalesinden sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Claudemir'e, bugün yapılan kontrollerinde sol alt adalesinde orta seviyeye yakın yırtık tespit edildi. Oyuncumuzun, en az 2 haftalık tedavi programının ardından takımla antrenmanlara hazır hale gelmesini planlıyoruz.”

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