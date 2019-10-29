Sivasspor'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Sivassporlu futbolcular, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı antrenman öncesi büyük bir Türk Bayrağı açarak kutladı.

D.G. Sivasspor Futbol Takımı teknik heyeti ve futbolcuları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Başkent Akademi Futbol Kulübü karşılaşması için idman yaptıkları Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde kutladı. Kırmızı-beyazlı ekipte, futbolcular ve teknik heyet Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla idmanda saha ortasında dev Türk Bayrağı açarak poz verdi.

Kulüpten yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, milli irade gibi evrensel temel hak ve özgürlükleri milletimizle buluşturan ve ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesi ile kurulan cumhuriyetimizin 96'ncı yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Binlerce yıl boyunca aynı toprak üzerinde sevgi, barış, kardeşlik ve hoşgörüyle kenetlenmiş büyük milletimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin payidar olması için tarih boyunca büyük mücadeleler verdi. Atalarımız tüm zorluklara rağmen Kurtuluş Savaşı'nda ‘Ya istiklal ya ölüm' diyerek cansiperane savaştı ve kahramanlık destanlarıyla bizlere kendi vatanımız üzerinde bağımsız yaşama hakkını miras bıraktı. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi; “Bugün hepimize düşen orta görev; ulusal değerlere, bilince, cumhuriyete sahip çıkmak, Çanakkale'yi, Kurtuluş Savaşı'nı kazanan ruhu korumak ve bu bilinci gelecek kuşaklara aktarmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını, eşsiz fedakarlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyor ve ulusumuzun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz. Bize Cumhuriyet'i armağan edenlere sonsuz saygılarımızla.”