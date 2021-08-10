Sivasspor'da, Dinamo Batumi maçı hazırlıkları sürüyor

Eleme Turu rövanş maçında perşembe günü evinde Dinamo Batumi ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak saat 11.00'de başlayan antrenman 1 saat 40 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, çabukluk çalışmasıyla devam etti. Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması gerçekleştiren Yiğidolar, son bölümde ise hücum ve savunma çalışmaları ile çift kale maç yaptı. Ülkesinin milli takımından dönen Max Gradel'de takımla beraber çalışmalara başladı.