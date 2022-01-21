Sivasspor'da Erdoğan ve Cofie ceza sınırında

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe maçı öncesi DG Sivasspor'da 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Süper Lig'in 23. haftasında yarın Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka öncesi Sivasspor'da 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Kırmızı-beyazlılarda orta saha oyuncusu Isaac Cofie ve Erdoğan Yeşilyurt, Fenerbahçe maçında sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Gaziantep FK karşılaşmasında görev yapamayacak.