İhlas Haber Ajansı

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Sivasspor'da Erdoğan ve Cofie ceza sınırında

Spor Toto Süper Lig’in 23.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe maçı öncesi DG Sivasspor'da 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.


Süper Lig'in 23. haftasında yarın Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka öncesi Sivasspor'da 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Kırmızı-beyazlılarda orta saha oyuncusu Isaac Cofie ve Erdoğan Yeşilyurt, Fenerbahçe maçında sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Gaziantep FK karşılaşmasında görev yapamayacak.

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