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Sivasspor'da Erdoğan Yeşilyurt, ceza sınırında

Spor Toto Süper Lig’in 28.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak olan Antalyaspor maçı öncesi DG Sivasspor'da 1 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.


Sivasspor, Süper Lig'in 28. haftasında yarın Antalyaspor ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka öncesi Sivasspor'da 1 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Kırmızı-beyazlılarda orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt, Antalyaspor maçında sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak Adana Demirspor karşılaşmasında görev yapamayacak.

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