İhlas Haber Ajansı

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Sivasspor'da Erdoğan Yeşilyurt, cezalı duruma düştü

Sivassporlu futbolcu Erdoğan Yeşilyurt, Adana Demirspor maçında gördüğü sarı kart ile gelecek hafta cezalı duruma düştü.

Erdoğan, sahasında oynayacakları Altay karşılaşmasında forma giyemeyecek.


Sivasspor'da Adana Demirspor maçı öncesinde 1 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyordu. Erdoğan Yeşilyurt karşılaşmada kart sınırında olan isimdi. Mücadelenin 42. dakikasında sarı kart gören başarılı oyuncu, cezalı duruma düştü. 28 yaşındaki futbolcu sahalarında oynayacakları Altay maçında forma giyemeyecek.

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