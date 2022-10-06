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Sivasspor'da Erdoğan Yeşilyurt gol sayısını 2'ye çıkardı

Sivasspor’un futbolcusu Erdoğan Yeşilyurt, Ballkani ile oynanan müsabakada attığı golle bu sezonki gol sayısını 2’ye yükseltti.

Sivasspor'un futbolcusu Erdoğan Yeşilyurt, Ballkani ile oynanan müsabakada attığı golle bu sezonki gol sayısını 2'ye yükseltti.


UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarının üçüncü haftasında Kosova ekibi Ballkani ile sahasında karşılaşan Sivasspor'da takımın 1 golü de deneyimli futbolcu Erdoğan Yeşilyurt'tan geldi. Maçın 75. dakikasında Erdoğan, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.


28 yaşındaki futbolcu bu sezonki gol sayısını da 2'ye çıkardı. Erdoğan, 2 golün 1'ini Spor Toto Süper Lig'de kaydetti.

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