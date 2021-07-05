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Sivasspor'da Fayçal Fajr sağlık kontrolünden geçti

DG Sivasspor’un başarılı oyuncusu Fayçal Fajr, yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti.

DG Sivasspor'un başarılı oyuncusu Fayçal Fajr, yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti.


Sivasspor'da yeni sezon öncesi sağlık kontrolleri sürüyor. Kırmızı-beyazlı takımda forma giyen orta saha oyuncusu Fayçal Fajr'a İstanbul'da sağlık kontrolü yapıldı.


Fayçal, ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sporcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

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