Sivasspor'da Fayçal ve Cofie, ceza sınırında

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak olan Ç Rizespor maçı öncesi DG Sivasspor'da 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Süper Lig'in 18. haftasında yarın Sivasspor ile Rizespor karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka öncesi Sivasspor'da 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Kırmızı-beyazlılarda orta saha oyuncuları Fayçal Fajr ve Isaac Cofie, Rizespor mücadelesinde sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Kayserispor karşılaşmasında forma giyemeyecek.