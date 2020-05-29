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Sivasspor'da Fernando şoku!

DG Sivasspor’un başarılı Brezilyalı oyuncusu Fernando’nun antrenmanda sakatlanmasından dolayı 6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

DG Sivasspor'un başarılı Brezilyalı oyuncusu Fernando'nun antrenmanda sakatlanmasından dolayı 6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.


Süper Lig takımlarından DG Sivasspor'da sakatlığı bulunan; Brezilyalı futbolcu Fernando Andrade'nin sağlık durumu hakkında kulüp doktorum Burak Ayyıldız resmi internet sitesine açıklamada bulundu.


Doktor Ayyıldız, şu ifadeleri kullandı:


“Oyuncumuz Fernando Andrade geçtiğimiz hafta yaptığımız akşam antrenmanında girdiği ikili mücadele neticesinde sakatlandı. Sağlık ekibimiz tarafından yapılan kontrollerinde sağ diz iç yan bağında yırtık tespit edildi. Oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmış olup, tedavinin en az altı hafta sürmesini planlıyoruz.”

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