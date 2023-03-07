Sivasspor'da Fiorentina mesaisi devam etti

Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmalarıyla devam etti. Yiğidolar, son bölümde ise tam sahada çift kale maç yaptı.

Sakatlığı bulunan Mustapha Yatabare ise takımdan ayrı çalışmalara başladı.

Kırmızı-beyazlılar yarın sabah İtalya'ya gidecek ve yerel saatle 18.00'de yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.