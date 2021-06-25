Sivasspor'da Furkan Sağman sağlık kontrolünden geçti

DG Sivasspor'un genç oyuncusu Furkan Sağman, yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti.

Sivasspor'da yeni sezon öncesi sağlık kontrolleri başladı. Kırmızı-beyazlı takımda forma giyen genç orta saha oyuncusu Furkan Sağman, kulübün sağlık sponsoru Medicana Sivas Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan Furkan; ortopedi, iç hastalıkları, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık taraması, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

21 yaşındaki oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.