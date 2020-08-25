İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sivasspor'da futbolcular laktat testine girdi

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren DG Sivasspor’da futbolcular, bu sabah laktat testine tabi tutuldu.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren DG Sivasspor'da futbolcular, bu sabah laktat testine tabi tutuldu.


Sivasspor, Bolu kampının 11. gününde sabah saatlerinde laktat testinden geçti. 4 grup halinde yapılan testlerde, sporcuların dayanıklılık seviyeleri, form durumları ve nabız değerleri tespit edildi. Bireysel yükleme ve dayanıklılık üzerine yapılan testlerde koşuların arasında futbolcuların kulaklarından ya da parmağından kan alındı.


Sivasspor akşam yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.