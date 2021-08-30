İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sivasspor'da futbolculara 4 gün izin verildi

DG Sivasspor’da milli maçlar nedeniyle verilen arada futbolculara 4 gün izin verildi.

DG Sivasspor'da milli maçlar nedeniyle verilen arada futbolculara 4 gün izin verildi.


Süper Lig'de dün sahasında Göztepe ile 2-2 berabere kalan Sivasspor'da futbolculara 4 gün izin verildi. Milli maçlar nedeniyle verilen arada Teknik Direktör Rıza Çalımbay, kırmızı-beyazlı takıma 4 gün izin verdi.


Sivasspor, ligin 4. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı mücadelenin hazırlıkları için 3 Eylül'de tesislerde toplanacak ve yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına başlayacak.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.