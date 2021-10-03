DG Sivasspor'da milli maçlar nedeniyle lige verilen arada futbolculara 4 gün izin verildi.

Süper Lig'de dün deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Sivasspor'da futbolculara 4 gün izin verildi. Milli maçlar nedeniyle verilen arada Teknik Direktör Rıza Çalımbay, kırmızı-beyazlı takıma 4 gün izin verdi. Sivasspor ligin 9. haftasında 16 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da Antalyaspor ile sahasında oynayacağı mücadelenin hazırlıkları için 7 Ekim Perşembe günü akşam tesislerde toplanacak ve yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına başlayacak.