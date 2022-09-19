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Sivasspor'da futbolculara 4 gün izin verildi

DG Sivasspor’da milli maçlar nedeniyle verilen arada futbolculara 4 gün izin verildi.

DG Sivasspor'da milli maçlar nedeniyle verilen arada futbolculara 4 gün izin verildi.


Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında dün deplasmanda MKE Ankaragücü'ne 2-1 yenilen Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, milli maçlar nedeniyle verilen arada takıma 4 gün izin verdi.


Sivasspor, ligin 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü saat 14.30'da Hatayspor ile sahasında oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına 23 Eylül Cuma günü akşam yapacağı antrenmanla başlayacak.

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