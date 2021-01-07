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Sivasspor'da Gaziantep FK mesaisi sürüyor

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Gaziantep Futbol Kulübü maçının hazırlıklarına devam etti.


Süper Lig'in 18. haftasının açılış maçında sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını bugün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı. Ardından 3 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, daha sonra geniş alan pas çalışması yaptı. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çift kale maç oynadı.


Sivasspor ile Gaziantep FK 9 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Mustafa Öğretmenoğlu görev yapacak.

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