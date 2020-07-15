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Sivasspor'da, Gençlerbirliği hazırlıkları başladı

Süper Lig’in 33.

Süper Lig'in 33. hafta maçında sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak DG Sivasspor, bu mücadelenin hazırlıklarına başladı.


Ligde pazar günü deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettikten sonra 2 gün izin yapan Sivasspor, pazar günü sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına start verdi. Kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.


Isınma koşusuyla başlayan antrenman, 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dayanıklılık koşusu yapan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise yarım sahada yapılan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.


Sivasspor, yarın öğlen yapacağı antrenmanla Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam edecek. Sivasspor ile Gençlerbirliği 19 Temmuz Pazar günü saat 21.00'de Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Ümit Öztürk görev yapacak

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