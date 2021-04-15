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Sivasspor'da Gençlerbirliği maçı öncesi 4 eksik!

DG Sivasspor, yarın deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği karşısına sakatlıkları bulunan 4 oyuncusundan yoksun çıkacak.


Sivasspor, Süper Lig'in 35. haftasında yarın Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Bu maç öncesinde Sivasspor'da defans oyuncularından Aaron Appindangoye, Ziya Erdal, orta saha oyuncusu Serhiy Rybalka sakatlığı nedeniyle, kaptan Hakan Arslan ise kırmızı kart cezası sebebiyle forma giyemeyecek.


Diğer yandan kırmızı-beyazlılar, bugün Ankara'da yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

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