Sivasspor'da Gençlerbirliği mesaisi

Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan DG Sivasspor, bugün öğlen saatlerinde kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı. Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, daha sonra iki grup halinde minyatür kale maç yaptı. Kırmızı-beyazlılar son bölümde ise yarım sahada yapılan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Sivasspor, bugün Ankara'ya gidecek ve yarın başkentte yapacağı antrenmanın ardından mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek. Gençlerbirliği ile Sivasspor 16 Nisan Cuma günü saat 16.00'da Eryaman Stadyumu'nda karşılaşacak.