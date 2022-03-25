Sivasspor'da Giresun hazırlıkları başladı

Spor Toto Süper Lig'in 31. hafta maçında deplasmanda GZT Giresunspor ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Altay maçının ardından 4 gün izin yapan Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla GZT Giresunspor maçının hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde basına kapalı olarak saat 17.00'de başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dayanıklılık koşusuyla devam etti. Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı. Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek. GZT Giresunspor ile Sivasspor 2 Nisan Cumartesi günü saat 13.30'da Çotanak Spor Kompleksi'nde karşılaşacak.