Sivasspor'da gol yükü Dia Saba'da

Spor Toto Süper Lig'in 14 haftalık periyodunu 11 puanla 17. sırada tamamlayan DG Sivasspor'da deneyimli orta saha oyuncusu Dia Saba, ligde attığı 4 golle takımın en golcü ismi oldu.

Sivasspor'un İsrailli futbolcusu Dia Saba, Süper Lig'in 14 haftalık bölümünde 4 golle takımın skor yükünü taşıdı. Sivas temsilcisinin ligde attığı 13 golün 4'ünde imzası bulunan Saba, 11 maçta 849 dakika sahada kaldı. 30 yaşındaki futbolcu; Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Giresunspor maçlarında da fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

N'jie, Gradel ve Yatabare 2. sırada

Sivasspor'un ligdeki en skorer diğer isimleri ise Clinton N'Jie, Max Gradel ile Mustapha Yatabare oldu. Bu 3 futbolcu, rakip fileleri 2'şer kez havalandırmayı başardı ve Saba'dan sonra en çok gol sevinci yaşayan isimler oldu.

Gol sevinci yaşayamayanlar

Yiğidolar'da 16 futbolcu ise henüz gol sevinci yaşayamadı. Dimitris Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Robin Yalçın, Murat Paluli, Aaron Appindangoye, Kader Keita, Ziya Erdal, Alaaddin Okumuş, Charisis, Isaac Cofie, Mehmet Albayrak, Özkan Yiğiter, Karol Angielski, Leke James ve Ahmed Musa, ligin 14 haftalık periyotunda gol sevinci yaşayamadı.

Bu sezon geride kalan 14 haftada gol sevinci yaşayan futbolcular şöyle:

Dia Saba: 4 gol

Clinton N'Jie: 2 gol

Max Gradel: 2 gol

Mustapha Yatabare: 2 gol

Fredrik Ulvestad: 1 gol

Hakan Arslan: 1 gol

Erdoğan Yeşilyurt: 1 gol