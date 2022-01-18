Sivasspor'da Göztepe maçı öncesi 8 eksik bulunuyor

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Göztepe'ye konuk olacak olan DG Sivasspor'da 8 eksik bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Sivasspor, yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlılarda bu zorlu mücadele öncesinde 8 eksik var. Sivasspor'da sakatlığı bulunan Hakan Arslan, Jorge Felix, Fredrik Ulvestad, Leke James, hasta olan Dimitrios Goutas ile Ziya Erdal ve ülkelerinin milli takımlarında bulunan Fayçal Fajr ile Max Gradel, Göztepe'ye karşı forma giyemeyecek.