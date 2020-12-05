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Sivasspor'da Hakan Arslan çalışmalara başladı

Süper Lig’in 11.

Süper Lig'in 11. haftasında pazartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını bugün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Yardımcı Antrenör Bülent Albayrak yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı. Ardından iki grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, daha sonra geniş alanda pas çalışması gerçekleştirdi. Kırmızı-beyazlılar son bölümde ise hücum ve savunma ağırlıklı çalışmalar ile çift kale maç yaptı.


Bir süredir antrenmanlara katılamayan Hakan Arslan çalışmalarda yer alırken, Olarenwaju Kayode, Jorge Felix ve Robin Yalçın takımdan ayrı düz koşu yaptı. Antrenmanın bir bölümünü Başkan Yardımcısı Mehmet Oflaz ile As Başkan Faruk Taşseten de takip etti.


Trabzonspor ile Sivasspor, 7 Aralık Pazartesi günü saat 19.30'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşılaşacak. Mücadelede hakem Suat Arslanboğa görev yapacak.

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