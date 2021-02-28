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Sivasspor'da Hatayspor mesaisi başladı

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı.


Süper Lig'in 27. hafta maçında dün deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşan ve rakibiyle golsüz berabere kalan Sivasspor, ara vermeden çarşamba günü Hatayspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına start verdi.


Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda, Çaykur Rizespor maçında 90 dakika forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise topla birlikte yapılan ısınma hareketleriyle idmana başladı. Ardından iki grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar son bölümde ise yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışmasıyla günü tamamladı.


Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.


Sivasspor ile Hatayspor, Süper Lig'in 28. hafta maçında 3 Mart Çarşamba günü saat 16.00'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

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