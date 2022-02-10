İhlas Haber Ajansı

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Sivasspor'da hazırlıklar ara vermeden sürüyor

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı.


Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda dün deplasmanda Bandırmaspor ile karşılaşan ve rakibini 4-2 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdıran Sivasspor, ara vermeden pazar günü sahasında oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına start verdi.


Kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı. Bandırmaspor maçında 90 dakika forma giyen futbolcular ise yenileme çalışması yaptı.


Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

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