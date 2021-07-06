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Sivasspor'da hazırlıklar Gerede'de devam ediyor

DG Sivasspor, 2021-2022 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bugün öğlen yaptığı antrenmanla devam etti.


Kırmızı-beyazlılar yeni sezon hazırlıkları kapsamında kampın 5. gününde Bolu'nun Gerede ilçesinde öğlen saatlerinde günün ikinci antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan çok pas çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise 2 grup halinde minyatür kale maç yaptı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.


Sivasspor akşam yapacağı günün üçüncü antrenmanıyla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

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