Sivasspor'da hazırlıklar Gerede'de devam ediyor

Kırmızı-beyazlılar yeni sezon hazırlıkları kapsamında kampın 5. gününde Bolu'nun Gerede ilçesinde öğlen saatlerinde günün ikinci antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan çok pas çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise 2 grup halinde minyatür kale maç yaptı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.

Sivasspor akşam yapacağı günün üçüncü antrenmanıyla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.