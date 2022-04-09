Sivasspor'da iki sakatlık birden!

DG Sivasspor'a iki kötü haber birden geldi. Kulüpten yapılan açıklamada golcü oyuncu Pedro Henrique ve kaleci Muammer Yıldırım'ın sakatlandığı bildirildi.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Başakşehir ile karşılaşacak olan Sivasspor'da sakatlık şoku yaşandı. Kulüp doktoru Burak Ayyıldız, futbolcu Pedro Henrique ile kaleci Muammer Yıldırım'ın sakatlandığını duyurdu.

Ayyıldız, konu ile ilgili yaptığı açıklamasında, “Sol üst adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Pedro Henrique'nin çekilen MR'ında orta seviyeye yakın yırtık tespit edildi. Dün gerçekleştirdiğimiz antrenmanda sağ alt adalesinde ağrı oluşan kalecimiz Muammer Yıldırım'a yaptığımız kontrolde alt adalesinde darbeye bağlı yaygın ödem görüldü. İki sporcumuz da tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır” ifadelerini kullandı.