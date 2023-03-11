Sivasspor'da İstanbulspor maçı hazırlıkları başladı

Spor Toto Süper Lig'de 25. haftanın kapanış maçında İstanbulspor ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Fiorentina ile karşılaşan Sivasspor 1 günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmalarıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Fiorentina maçında 90 dakika forma giyen sporcular ise yenileme çalışması gerçekleştirdi.

İstanbulspor ile Sivasspor 13 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Halil Umut Meler görev yapacak.