Sivasspor'da izin yok, idman var!

Süper Lig'in son haftasında şampiyon Galatasaray'ı konuk edecek olan Demir Grup Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına hız kesmeden başladı.

Kırmızı-beyazlılar, Teknik Direktör Hakan Keleş ve kurmaylarının gözetiminde Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde basına kapalı bir idman gerçekleştirdi.

MKE Ankaragücü maçının ilk 11'inde bulunan oyuncular yenileme çalışması yaparken, diğer oyuncular ise ısınma bölümünün ardından dar alanda hücum ve defans organizasyonları üzerinde durdu.

Demir Grup Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarına devam edecek.

Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray 24 Mayıs Cuma günü saat 21.00'de Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumunda karşı karşıya gelecek.