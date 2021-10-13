İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sivasspor'da kaleci Emre Satılmış'a sürpriz doğum günü kutlaması

DG Sivasspor’da, 25 yaşına giren kaleci Emre Satılmış için doğum günü kutlaması yapıldı.

DG Sivasspor'da, 25 yaşına giren kaleci Emre Satılmış için doğum günü kutlaması yapıldı.


Sivasspor'un file bekçilerinden Emre Satılmış'ın doğum günü teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından kutlandı. Sivasspor'un bugün gerçekleştirdiği antrenmanın ardından kaleci Emre Satılmış için sahada sürpriz bir organizasyon düzenlendi. Satılmış, kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını üfledi ve takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.