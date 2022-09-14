Sivasspor'da kaleci Muammer için sürpriz doğum günü kutlaması

DG Sivasspor'da kaleci Muammer Yıldırım'ın doğum günü teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından kutlandı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde CFR Cluj ile oynayacağı maç için Romanya'da bulunan Sivasspor'da kaleci Muammer Yıldırım için akşam yemeğinin ardından sürpriz bir organizasyon düzenlendi. Muammer, kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını üfledi ve takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti.