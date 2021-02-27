Sivasspor'da kaleci Muammer şoku!

Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Çaykur Rizespor-DG Sivasspor mücadelesinde kırmızı-beyazlıların kalecisi Muammer Zülfikar Yıldırım sakatlanarak oyundan çıktı.

Süper Lig'in 27. haftasında Rizespor'a konuk olan Sivasspor'da sakatlık şoku yaşandı. Kırmızı-beyazlıların başarılı kalecisi Muammer Yıldırım, topsuz alanda sakatlık geçirdi. Yıldırım, saha içerisinde tedavisinin yapılmasının ardından üzgün bir şekilde kenara geldi. 30 yaşındaki file bekçisinin yerine 60. dakikada oyuna yedek kaleci Ali Şaşal Vural girdi.

Yıldırım'ın durumu, yarın yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.