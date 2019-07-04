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Sivasspor'da kaptan Ziya, sağlık kontrolünden geçti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor’un kaptanı Ziya Erdal, Medicana Sivas Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un kaptanı Ziya Erdal, Medicana Sivas Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.


Geçtiğimiz günlerde askerden dönen Sivasspor'un takım kaptanı Ziya Erdal, sağlık kontrolünden geçti. Ziya Erdal'a ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sporcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.


Kaptan Ziya'nın sağlık durumunda herhangi bir problemin olmadığı öğrenildi.

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