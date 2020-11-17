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Sivasspor'da Karagümrük mesaisi sürüyor

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti.


Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını bugün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı. Ardından iki grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise 3 grup halinde yarım saha çift kale maç yaptı.


Antrenmanın bir bölümünü Başkan Vekili Erdal Sarılar da takip etti.


Fatih Karagümrük ile Sivasspor, 21 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaşacak.

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