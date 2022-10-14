İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sivasspor'da Karol Angielski gol sayısını 2'ye çıkardı

Sivasspor’un Polonyalı futbolcusu Karol Angielski, Ballkani ile oynanan müsabakada attığı golle bu sezonki gol sayısını 2’ye yükseltti.

Sivasspor'un Polonyalı futbolcusu Karol Angielski, Ballkani ile oynanan müsabakada attığı golle bu sezonki gol sayısını 2'ye yükseltti.


UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarının dördüncü haftasında Kosova ekibi Ballkani ile deplasmanda karşılaşan Sivasspor'da takımın 1 golü de deneyimli futbolcu Karol Angielski'den geldi. Maçın 81. dakikasında Karol, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.


26 yaşındaki futbolcu bu sezonki gol sayısını da 2'ye çıkardı. Angielski, 2 golün 1'ini Spor Toto Süper Lig'de kaydetti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.