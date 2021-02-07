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Sivasspor'da Kayode sakatlandı

Süper Lig’in 24.

Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Ankaragücü-Sivasspor mücadelesinde kırmızı-beyazlıların tecrübeli ismi Olarenwaju Kayode sakatlanarak oyundan çıktı.


Süper Lig'in 24. haftasında MKE Ankaragücü'ne konuk olan Sivasspor'da sakatlık şoku yaşandı. Kırmızı-beyazlıların tecrübeli forveti Olarenwaju Kayode mücadelede sakatlık geçirdi. Kayode, saha içerisinde tedavisinin yapılmasının ardından üzgün bir şekilde kenara geldi. 27 yaşındaki futbolcunun yerine 61. dakikada oyuna Mustapha Yatabare girdi.


Kayode'nin durumu, yarın yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.

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