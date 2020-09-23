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Sivasspor'da Kayode'nin lisansı çıktı

Süper Lig’in ikinci haftasında BŞB Erzurumspor karşısında lisansı bulunmaması sebebiyle forma giyemeyen Sivasspor’un futbolcusu Olarenwaju Kayode’nin lisansı çıktı.

Süper Lig'in ikinci haftasında BŞB Erzurumspor karşısında lisansı bulunmaması sebebiyle forma giyemeyen Sivasspor'un futbolcusu Olarenwaju Kayode'nin lisansı çıktı.


DG Sivasspor'un yeni transferlerinden Olarenwaju Ayobamı Kayode'nin lisansı çıktı.


Lisansı çıkan Kayode, Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın şans vermesi halinde Ankaragücü karşısında forma giyebilecek. Kayode'nin Sivasspor ile olan sözleşmesi 31 Mayıs 2021 de sona erecek.

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