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Sivasspor'da Kerem Atakan an meselesi

DG Sivasspor, en son Göztepe’de forma giyen 19 yaşındaki genç futbolcu Kerem Atakan Kesgin transferinde mutlu sona çok yakın.

DG Sivasspor, en son Göztepe'de forma giyen 19 yaşındaki genç futbolcu Kerem Atakan Kesgin transferinde mutlu sona çok yakın.


Süper Lig'e bu sezon damgasını vuran ve yeni sezonda Avrupa'ya gitmeyi garantileyen Sivasspor, transfer çalışmalarını hızla sürdürüyor. Sivasspor'un, Göztepe'de forma giyen genç oyuncu Kerem Atakan Keskin transferini bitirmesi an meselesi.


Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın istediği futbolcular arasında yer alan Keskin, kariyeri boyunca 32 maçta 1 gol attı. Orta sahada forma giyen genç futbolcunun, birkaç gün içinde resmi sözleşmeyi imzalaması ve Bolu kampına katılması bekleniyor.

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