Sivasspor'da kombine satışı başladı

DG Sivasspor’un 2021-2022 sezonunda Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı’nda oynayacağı maçlardaki kombinelerin genel satışı başladı.
DG Sivasspor'un 2021-2022 sezonunda Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynayacağı maçlardaki kombinelerin genel satışı başladı.
Sivasspor Kulübü, Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Konferans Ligi karşılaşmalarında geçerli olacak kombinelerin genel satışının başladığını duyurdu.
Kombine satışının Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu Güney Kale Arkası Tribünü (8 Nolu Giriş) ve Buruciye Medresesi bahçesinde bulunan Passolig gişelerinde yapılacağı açıklandı.
Kombinelerin fiyatı ise şöyle:
1. Kategori VIP Alt B, E, F Blok: 647,50 TL
2. Kategori Maraton Alt ve Üst C-D-E Blok: 429,50 TL
3. Kategori Maraton Alt ve Üst A-B-F-G Blok: 329,50 TL
4. Kategori Osman Seçilmiş Tribünü Güney At ve Üst Tüm Bloklar: 227,50 TL
5. Kategori VIP Üst B Blok Bayan Tribünü: 227,50 TL