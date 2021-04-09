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Sivasspor'da Konyaspor hazırlıkları sürüyor

DG Sivasspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına aralıksız devam ediyor.


Sivasspor, sezonunun 34. haftasında sahasında oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Rıza Çalımbay, yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı. Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, geniş alan çok pas çalışmasının ardından son bölümde ise çift kale maç yaptı. Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanın ardından mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.


DG Sivasspor ile İH. Konyaspor 09 Nisan 2021 Pazar günü saat 13.30'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

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