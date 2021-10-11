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Sivasspor'da Koray Altınay'a sürpriz doğum günü kutlaması

DG Sivasspor’da, 30 yaşına giren futbolcu Koray Altınay için doğum günü kutlaması yapıldı.

DG Sivasspor'da, 30 yaşına giren futbolcu Koray Altınay için doğum günü kutlaması yapıldı.


Sivasspor'un futbolcularından Koray Altınay'ın doğum günü teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından kutlandı. Sivasspor'un bu akşam gerçekleştirdiği antrenmanın ardından defans oyuncusu Koray Altınay için sahada sürpriz bir organizasyon düzenlendi. Altınay, kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını üfledi ve takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti.

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