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Sivasspor'da korona testleri negatif çıktı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren DG Sivasspor’da teknik ekip, futbolcu, idari kadro ve çalışanlara 15.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren DG Sivasspor'da teknik ekip, futbolcu, idari kadro ve çalışanlara 15. kez korona virüs testi uygulandı, yapılan tüm testlerin negatif çıktığı açıklandı.


Sivasspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Bolu kampında futbolcu, teknik heyet ve destek ekibin korona virüs testlerinin negatif çıktığı belirtildi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bolu kampında futbolcularımıza, teknik heyetimize ve destek ekibimize yapılan Kovid-19 PCR testleri sonuçlandı ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır" denildi.

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