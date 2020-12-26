Sivasspor'da korona testleri negatif çıktı

DG Sivasspor’da teknik ekip ve futbolculara uygulanan korona virüs testlerinin negatif çıktığı açıklandı.
DG Sivasspor'da teknik ekip ve futbolculara uygulanan korona virüs testlerinin negatif çıktığı açıklandı.
Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamada, Beşiktaş maçı öncesi teknik ekip ve futbolculara Kovid-19 testi uygulandığı belirtildi.
Açıklamada, “Beşiktaş maçı öncesi, A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize ve destek ekibimize bugün kulüp tesislerimizde yapılan Kovid-19 PCR testleri sonuçlanmış, testlerin tamamı negatif sonuçlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadesi kullanıldı.