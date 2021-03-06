İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sivasspor'da kritik maç öncesi 5 eksik!

Süper Lig’in 29.

Süper Lig'in 29. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak DG Sivasspor'da 5 eksik futbolcu bulunuyor.


Sivasspor, yarın Galatasaray ile karşılaşacak. Bu maç öncesinde Sivasspor'da defans oyuncusu Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, orta saha oyuncusu Serhiy Rybalka, Claudemir ve kaleci Muammer Yıldırım sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.


Diğer yandan Sivasspor'un Galatasaray ile oynayacağı maçta 1 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Kırmızı-beyazlılarda 3'er sarı kartı bulunan Mustapha Yatabare, Galatasaray karşısında sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak müsabakada görev alamayacak.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.